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Имя легенды. Первая в Иркутской области спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» открылась в Иркутске
«Сибскана». Возвращение. В Иркутске появилась первая школа хоккея с мячом.
Иркутский центр управления перевозками контролирует движение по железной дороге в 1/3 части страны
Отвечают за треть страны. Иркутский центр управления ВСЖД контролирует перевозки от Красноярска до Владивостока. На Восточном полигоне составляют графики и следят за состоянием поездов.
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