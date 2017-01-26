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В медицинском центре «Премьер-Косметик» людей убеждают купить ненужные им вещи и взять кредит на большую сумму.
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Управляющая компания "Наш Город" оставила жильцов без отопления в ванной комнате
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издевательство над животными , и опубликованием в соц сеть !
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Иркутские скульпторы взяли приз зрительских симпатий в Екатеринбурге
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Задыхается не Москва!!! а лишь Усть-Кут, Игирма и еще пара, тройка городов Севера Сибири.
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