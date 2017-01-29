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Золото Сухого Лога показали журналистам «Вести-Иркутск»
Его открыли в 1961, полностью разведали к концу 1977. В 2017 году продали «с молотка» едва ли не крупнейшее в мире золоторудное месторождение Сухой Лог. Минприроды России сообщает, что сделка принесёт в федеральный бюджет 9,5 миллиардов рублей.
Вторую неделю не выдают водительские удостоверения и не ставят машины на учёт в ГИБДД Иркутской области
Многие водители Иркутской области нарушают закон, потому что по-другому не могут. ГИБДД перестала выдавать и менять права, а также — ставить машины на учёт.
В иркутском кафе 30 января вы можете купить позы, чтобы помочь больному мальчику. Хозяин отправит всю выручку на его лечение
В одном из кафе Иркутска готовят позы, чтобы помочь мальчику с опухолью мозга. Деньги, которые соберут от продажи, пойдут на восстановление и проживание в клинике. Несчастье якутской многодетной семьи тронуло не только иркутян.
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