Двое сотрудников ГИБДД спасли ребёнку жизнь. Алексей Чигин и Альберт Уруджев были на дежурстве в районе аэропорта. К ним подошла женщина и сказала, что её дочери плохо. Кровь не останавливалась, всё решали минуты. Инспекторы посадили ребёнка в машину, и, включив спецсигнал, доставили девочку в больницу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает. Как говорят полицейские, мигалки — это ещё не гарантия свободного проезда. И не только для ГИБДД, но и скорой или МЧС.