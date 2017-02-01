Совет федерации рассмотрит закон о декриминализации домашнего насилия. Согласно статье 116 Уголовного кодекса, такие преступления, совершенные впервые, переводят в административное поле. Однако это не касается «кухонных боксёров» — второй и каждый следующий случай рассмотрят как уголовное преступление. Таким образом депутаты Госдумы исправили собственную ошибку. Формулировки, внесённые в закон полгода назад, могли привести к семейным трагедиям.