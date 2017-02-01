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Конец света в отдельно взятом посёлке? Жители Маркова Иркутского района не могут пользоваться электроприборами
Маркова не выдерживает напряжения. На одной из улиц посёлка из-за растущей нагрузки на электросети начались проблемы со светом. Однако при решении вопроса власти столкнулись ещё и с другими нюансами.
Кухонный боксёр - преступник или домашний тиран? Совет Федерации рассмотрит закон о декриминализации побоев в семье
Совет федерации рассмотрит закон о декриминализации домашнего насилия. Согласно статье 116 Уголовного кодекса, такие преступления, совершенные впервые, переводят в административное поле. Однако это не касается «кухонных боксёров» — второй и каждый следующий случай рассмотрят как уголовное преступление. Таким образом депутаты Госдумы исправили собственную ошибку. Формулировки, внесённые в закон полгода назад, могли привести к семейным трагедиям.
Электровоз столкнулся с грузовым поездом в Иркутске
В Иркутске на станции Сортировочная электровоз столкнулся с грузовым поездом. В результате с рельсов сошли три пустых вагона.
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