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Казачинско-Ленский район обезГЛАВлен. Там задержали мэра и его заместителя
Казачинско-Ленский район — обезГЛАВили. Мэр Александр Абраменко и его первый заместитель Артём Амосов задержаны. Их подозревают в получении крупной взятки — два с половина миллиона рублей. Операцию провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
В Иркутской области — каждое десятое дерево России и самый большой ущерб от «чёрных лесорубов»
В Иркутской области за год более трёх тысяч лесных преступлений. А чем ближе к северу, тем их меньше. Как сейчас исследуют и маркируют древесину, что изменилось в работе полицейских и сколько «чёрных заготовителей» уже в тюрьме?
«Дорогу ей все уступают и с уваженьем пропускают»? Как к скорой помощи относятся водители в Иркутске
Двое сотрудников ГИБДД спасли ребёнку жизнь. Алексей Чигин и Альберт Уруджев были на дежурстве в районе аэропорта. К ним подошла женщина и сказала, что её дочери плохо. Кровь не останавливалась, всё решали минуты. Инспекторы посадили ребёнка в машину, и, включив спецсигнал, доставили девочку в больницу. Сейчас её здоровью ничего не угрожает. Как говорят полицейские, мигалки — это ещё не гарантия свободного проезда. И не только для ГИБДД, но и скорой или МЧС.
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