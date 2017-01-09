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— ОРВИ шагает по Иркутской области. Пик ожидают к концу января

— Имя легенды. Первая в Иркутской области спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» открылась в Иркутске

— Победители «Квеста до Таиланда» от «Вести-Иркутск» уже забронировали билеты на Пхукет и Самуи