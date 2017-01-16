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Евгений Иванушкин: первый мяч на «Труде» после 13 лет я заберу к себе в коллекцию

Знаменитый хоккеист Евгений Иванушкин вернулся в состав «Байкал-Энергии». И уже сыграл первый матч спустя 13 лет. А вот почему спортсмен большую часть второго тайма провёл на скамейке запасных?

Автомобиль, автобус и трамвай. Авария на Глазковском мосту в Иркутске создала огромную пробку
Легковой автомобиль врезался в автобус в Иркутске. Авария произошла на Глазковском мосту.
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— Евгений Иванушкин: первый мяч на «Труде» после 13 лет я заберу к себе в коллекцию

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