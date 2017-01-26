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Почти оторванную промышленной мясорубкой руку спасли иркутянке хирурги Иркутской областной больницы
Иркутские микрохирурги спасли женщине руку после того, как конечность побывала в производственной мясорубке. Но прежде чем Елена Ушакова попала на операционный стол, пришлось поработать и спасателям. Сегодня пациентку уже готовят к выписке.
Запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в России продлили
Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Между тем, полицейские нашли и закрыли в Прибайкалье два завода, где делали контрафактный алкоголь.
Сугробы, вы чьи будете? Как убирают снег с иркутских улиц
В Иркутске сегодня шла борьба с сугробами. Городские улицы начали убирать ещё ночью, вывезли более 2000 тонн снега. А вот что творится во дворах?
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