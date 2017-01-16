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издевательство над животными , и опубликованием в соц сеть !
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Иркутские скульпторы взяли приз зрительских симпатий в Екатеринбурге
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мкр. Берёзовый в Ново-Ленино топят канализационные отходы!!!
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Залари полиция забрала Чистохина Антона уроженца заларей, в феврале 16 года, и до сих пор нет человека ни где.
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Задыхается не Москва!!! а лишь Усть-Кут, Игирма и еще пара, тройка городов Севера Сибири.
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